«Зрители включили фонарики»: в Новосибирске во время спектакля в театре «Красный факел» погас свет

В новосибирском театре во время спектакля отключили свет. Фото: мэрия Новосибирска / АСТ-54 Black.

На большой сцене новосибирского театра «Красный факел» отключили свет во время показа спектакля «Сын», но актеры продолжали играть и петь. Инцидент произошел вечером 24 марта. Об этом сообщила одна из зрителей в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

– В театре отрубило свет, и весь зал поддерживает артистов, все светят фонариками, – рассказала девушка.

Оказалось, что отключение электричества, в которое поверили зрители, – режиссерский ход, и так происходит во время каждого показа этого спектакля. Об этом сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь театра Юлия Щеткова.

– Отключения не было. Это дезинформация. Очевидно, магия театра сработала, и некоторые зрители покинули зал под её воздействием, – добавила пресс-секретарь.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что после реконструкции открылось новое здание театра Афанасьева – реконструкция обошлась в 654 миллиона рублей.

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