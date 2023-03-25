«Зрители включили фонарики»: в Новосибирске во время спектакля в театре «Красный факел» погас свет

В новосибирском театре во время спектакля отключили свет. Фото: мэрия Новосибирска / АСТ-54 Black.
На большой сцене новосибирского театра «Красный факел» отключили свет во время показа спектакля «Сын», но актеры продолжали играть и петь. Инцидент произошел вечером 24 марта. Об этом сообщила одна из зрителей в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
– В театре отрубило свет, и весь зал поддерживает артистов, все светят фонариками, – рассказала девушка.
Оказалось, что отключение электричества, в которое поверили зрители, – режиссерский ход, и так происходит во время каждого показа этого спектакля. Об этом сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь театра Юлия Щеткова.
– Отключения не было. Это дезинформация. Очевидно, магия театра сработала, и некоторые зрители покинули зал под её воздействием, – добавила пресс-секретарь.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что после реконструкции открылось новое здание театра Афанасьева – реконструкция обошлась в 654 миллиона рублей.
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