В Новосибирской области изменился номер регионального контакт-центра Социального фонда России

В Новосибирской области обновился телефон по вопросам соцподдержки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В новосибирском отделении Социального фонда России обновили номер контакт-центра. Об этом сообщили в пресс-службе СФР по Новосибирской области.

В рабочие дни консультации будут проводить по телефону: 8-800-200-05-02. Для жителей Новосибирской области звонок бесплатный.

Операторы расскажут, как получить выплаты на детей, семейный капитал, пенсии и пособия, а также другие меры поддержки.

Также работает Единый федеральный контакт-центр по социальным вопросам по номеру: 8-800-100-00-01.

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