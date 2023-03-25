В Новосибирской области изменился номер регионального контакт-центра Социального фонда России

В Новосибирской области обновился телефон по вопросам соцподдержки.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В новосибирском отделении Социального фонда России обновили номер контакт-центра. Об этом сообщили в пресс-службе СФР по Новосибирской области.
В рабочие дни консультации будут проводить по телефону: 8-800-200-05-02. Для жителей Новосибирской области звонок бесплатный.
Операторы расскажут, как получить выплаты на детей, семейный капитал, пенсии и пособия, а также другие меры поддержки.
Также работает Единый федеральный контакт-центр по социальным вопросам по номеру: 8-800-100-00-01.
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