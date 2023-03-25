«Пассажиров пропускали бесплатно»: в новосибирском метро произошел сбой в оплате социальными картами

В Новосибирске произошел сбой в работе метро. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Утром в субботу, 25 марта, в новосибирском метро произошел сбой в оплате социальными картами. Оплатить поездку можно было только банковскими картами, либо купленным жетоном. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе метрополитена, систему наладили уже к 9 часам утра.

– Интернет-провайдер вёл работы, по их вине произошел сбой. Мы запустили резервную систему. Пассажиров с социальными картами во время сбоя пропускали бесплатно, – уточнил КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэрия Новосибирска вновь продлила разрешение на строительство станции метро «Спортивная».

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