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НовостиОбщество25 марта 2023 5:00

В Новосибирской области более 3000 беременных женщин получили единое пособие

Его сумма зависит от материального положения семьи
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Выплаты для беременных получили уже 3000 жительниц Новосибирской области.

Выплаты для беременных получили уже 3000 жительниц Новосибирской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года более 3 тысяч беременных женщин в Новосибирской области оформили единое пособие и уже получили выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по региону.

Размер выплаты составляет 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума, в зависимости от материального положения семьи. На данный момент в Новосибирской области минимум составляет 16 054 рубля. Следовательно, выплаты для будущих мам производятся от 8 027 до 16 054 рублей.

Единое пособие назначают при обращении женщины с 12-ой недели беременности. При этом встать на учет в медицинское учреждение она должна с 6-ой по 12-ую неделю.

Напомним, для получения пособия среднедушевой доход в семье не должен превышать 14 728 рублей на каждого члена семьи.

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