В Новосибирской области более 3000 беременных женщин получили единое пособие

Выплаты для беременных получили уже 3000 жительниц Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года более 3 тысяч беременных женщин в Новосибирской области оформили единое пособие и уже получили выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по региону.

Размер выплаты составляет 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума, в зависимости от материального положения семьи. На данный момент в Новосибирской области минимум составляет 16 054 рубля. Следовательно, выплаты для будущих мам производятся от 8 027 до 16 054 рублей.

Единое пособие назначают при обращении женщины с 12-ой недели беременности. При этом встать на учет в медицинское учреждение она должна с 6-ой по 12-ую неделю.

Напомним, для получения пособия среднедушевой доход в семье не должен превышать 14 728 рублей на каждого члена семьи.

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