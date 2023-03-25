В Новосибирске два автомобиля разбились в ДТП на Винаповском мосту

В Новосибирске два авто столкнулись на Винаповском мосту. Фото: стоп-кадр АСТ-54.

В ночь на субботу, 25 марта, на Винаповском мосту произошло жесткое ДТП с внедорожником и седаном. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Столкнулись Nissan Terrano и седан серебристого цвета. После аварии на мосту образовалась пробка. Подъехали машины скорой помощи.

Комментаторы отмечают, что на мосту образовалась глубокая колея, а на железных стыках можно пробить колеса.

КП-Новосибирск уточняет информацию о пострадавших.

Напомним, в январе на Винаповском мосту столкнулись сразу 4 автомобиля. В тот раз в ДТП никто не пострадал.

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