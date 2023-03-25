Новосибирским депутатам дадут в два раза больше денег на выполнение наказов избирателей в 2023 году

Новосибирские депутаты получат в два раза больше денег на выполнение наказов. Фото: Даниил ОПАРИН

Депутатам Заксобрания Новосибирской области направят в два раза больше средств на выполнение наказов жителей региона в 2023 году, чем планировалось. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников пояснил, что в октябре 2022 года проект плана включал в себя 848 наказов – на 14,1 миллиарда рублей. А в уточненном проекте плана от 1 марта 2023 года появилось уже 1 034 наказа. Итоговый общий объем финансирования увеличился почти в два раза – до 27,5 миллиарда рублей. Из них 21 миллиард выделен из областного бюджета.

– Такого объема, конечно, у нас ещё ни в одном плане не было, как в плане на 2023 год, – заметил Лев Решетников.

Большая часть наказов связана со сферой ЖКХ. Также жители просят наладить сферы образования, культуры и здравоохранения, починить дороги. Наибольшая сумма уйдет на строительство образовательных учреждений – 10,25 миллиарда рублей. На дорожную инфраструктуру потратят 3,5 миллиарда.

При этом приоритет имеют неисполненные наказы, переходящие с прошлого года.

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