В Новосибирской области за год в 8 раз снизилось число возбуждаемых уголовных дел в сфере долевого строительства

В Новосибирской области снизилось количество уголовных дел, связанных с обманом дольщиков. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области за прошедший год в 8 раз уменьшилось количество возбуждаемых уголовных дел с потерпевшими обманутыми дольщиками. Об этом КП-Новосибирск рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области Денис Снегур.

За 2021 год в регионе было возбуждено 33 уголовных дела, а за 2022 год – всего 4.

При этом в 2021 году в суд направили 12 дел с 1600 потерпевшими. Ущерб составил более 2 миллиардов рублей. В 2022 году в суд передали 4 дела, однако по ним потерпевшими проходят 2130 человек.

– По делам, переданным в суд в 2021 году, был наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму более двух миллиардов рублей. В основном арестовывают объекты недвижимости, недострои, квартиры, дорогостоящие автомобили, – всё, что может покрыть ущерб, который застройщики нанесли дольщикам, – объяснил Денис Снегур.

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