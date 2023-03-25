Обманутым дольщикам планируют выплатить 4,5 миллиарда рублей из бюджета Новосибирской области

Из бюджета Новосибирской области выплатят 4,5 миллиона рублей обманутым дольщикам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирская область в 2022 году заняла 10 место в рейтинге регионов России по объему долевого строительства, первое место в Сибири. По количеству проблемных объектов – 6 место в России. Об этом КП-Новосибирск рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области Денис Снегур.

В работе недобросовестных застройщиков зачастую выявляют не только нарушения при заполнении документации, но и нецелевое использование средств дольщиков, подписание договоров с кабальными условиями, злоупотребление полномочия, отступление от проектной документации – использование более дешевых материалов, и другие нарушения.

Всего в Новосибирской области на данный момент 47 проблемных объектов строительства. В них вложились 5 345 дольщиков, их права нарушены. Права дольщиков можно восстановить разными способами: например, завершением строительства. Сделать это в 2023 году планируют с 25 домами из 47.

Достраивают здания за недобросовестными подрядчиками жилищные строительные кооперативы, региональный фонд по защите прав граждан, инвесторы. Закончить работу может и сам застройщик, если он еще не оформил банкротство.

Кроме того, есть и другие способы восстановить права обманутых дольщиков: компенсировать вложенную сумму в рамках банкротства застройщика, предоставить другое жильё, а также выплатить компенсацию из бюджета региона.

– Мы планируем в этом году разработать новый способ, в ходе которого региональный бюджет будет нагружен ещё на 4,5 миллиарда рублей. Средства выплатят 875 дольщикам, которые вложились в 12 проблемных объектов, – рассказал КП-Новосибирск Денис Снегур.

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