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НовостиОбщество25 марта 2023 3:00

Обманутым дольщикам планируют выплатить 4,5 миллиарда рублей из бюджета Новосибирской области

Их получат 875 пострадавших
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Из бюджета Новосибирской области выплатят 4,5 миллиона рублей обманутым дольщикам.

Из бюджета Новосибирской области выплатят 4,5 миллиона рублей обманутым дольщикам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирская область в 2022 году заняла 10 место в рейтинге регионов России по объему долевого строительства, первое место в Сибири. По количеству проблемных объектов – 6 место в России. Об этом КП-Новосибирск рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области Денис Снегур.

В работе недобросовестных застройщиков зачастую выявляют не только нарушения при заполнении документации, но и нецелевое использование средств дольщиков, подписание договоров с кабальными условиями, злоупотребление полномочия, отступление от проектной документации – использование более дешевых материалов, и другие нарушения.

Всего в Новосибирской области на данный момент 47 проблемных объектов строительства. В них вложились 5 345 дольщиков, их права нарушены. Права дольщиков можно восстановить разными способами: например, завершением строительства. Сделать это в 2023 году планируют с 25 домами из 47.

Достраивают здания за недобросовестными подрядчиками жилищные строительные кооперативы, региональный фонд по защите прав граждан, инвесторы. Закончить работу может и сам застройщик, если он еще не оформил банкротство.

Кроме того, есть и другие способы восстановить права обманутых дольщиков: компенсировать вложенную сумму в рамках банкротства застройщика, предоставить другое жильё, а также выплатить компенсацию из бюджета региона.

– Мы планируем в этом году разработать новый способ, в ходе которого региональный бюджет будет нагружен ещё на 4,5 миллиарда рублей. Средства выплатят 875 дольщикам, которые вложились в 12 проблемных объектов, – рассказал КП-Новосибирск Денис Снегур.

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