Мэрия Новосибирска вновь продлила разрешение на строительство станции метро «Спортивная»

В Новосибирске продлили разрешение на строительство новой станции метро. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске снова отложили сдачу строящейся станции метро «Спортивная». Мэрия города продлила разрешение на строительство до 25 августа 2023 года. Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.

В проектную документацию внесли изменения, их утвердил главный инженер проекта из компании «МЕТРО МиР».

Ранее разрешение было продлено до 25 марта, затем срок ввода перенесли на лето: объект обещали ввести в эксплуатацию во втором квартале года.

Напомним, в отношении директора компании-подрядчика нового ЛДС «МЕТРО МиР» Александра Мысика возбуждено два уголовных дела за использование некачественных материалов при проведении дороги к новому ЛДС. Накануне его выпустили из СИЗО, изменив меру пресечения на домашний арест.

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