В Новосибирске ищут хозяев 7 породистым кошкам, чья хозяйка-пенсионерка попала в больницу

В Новосибирске ищут хозяев для 7 породистых кошек, чья хозяйка попала в больницу с тяжелой формой аллергии. Фото: «Сибкрай»

В Новосибирске ищут хозяев для 7 породистых кошек, чья хозяйка попала в больницу с тяжелой формой аллергии. Астма развилась у пенсионерки с возрастом. Ее соседи рассказывают, что животным она помогала на протяжении всей жизни.

— Двух кошек ей подарили дети еще котятами, они у нее выросли. Еще четверых она забрала несколько лет назад от соседа: наркоман издевался над своими животными, бил их. Они тоже были еще котятами, она приучила их к лотку. У нее была аллергия, но она упорно жалела их, говорила: «Кому они нужны? » Пила средства от аллергии и терпела, пока состояние не дошло до астмы«, — рассказала изданию «Сибкрай» соседка хозяйки кошек Анжелика. — До последнего она надеялась, что можно что-нибудь сделать с аллергией. Человек она замечательнейший! Сколько помню, она себе покупала семечки и ела их, а на последние деньги брала кошкам самый вкусный корм.

Сейчас за кошками, принадлежавшими пенсионерке, присматривает соседка. Забрать всех пушистых к себе она не может, поэтому было решено искать для животных новых хозяев. Если вы хотите помочь животным, свяжитесь с Анжеликой по номеру: 89513672121.

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