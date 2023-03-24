В Новосибирске по 10 апреля сузили улицу Автогенная

В Новосибирске с 24 марта по 10 апреля сузили улицу Автогенную.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске с 24 марта по 10 апреля сузили улицу Автогенную в районе частного дома № 143. Об этом рассказали в мэрии.
— Ограничение связано с проведением аварийного ремонта на теплотрассе, — сообщили в муниципалитете.
В мэрии просят водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.
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