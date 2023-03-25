В Новосибирск придет весеннее тепло до +7 градусов

Гулять сегодня - одно удовольствие! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

25 марта в Новосибирск придут довольно высокие температуры. Ночью будет+3...-5 в пригороде -6...-8, а днём потеплеет до -7.

— Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -6...-11, местами до -16 градусов. Днем ожидается от +5 до +10. По западу региона пройдут небольшие дожди.