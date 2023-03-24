В Новосибирске пропал 61-летний мужчина в синем камуфляже с усами и бородой

Мужчина ушел в неизвестном направлении. Фото: "Поисковый отряд ЛизаАлерт по Новосибирской области"

В Кировском районе Новосибирска пропал 61-летний Игорь Шабельников. Мужчину ищут с 24 марта. Он ушел в неизвестном направлении. Из особых примет — носит бороду и усы.

— Мужчина пропал, когда родные были на работе. Его видели на Немировича-Данченко. По возвращении домой пропавшего не обнаружили. Ранее не пропадал, — рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы «Лизы Алерт» Ольга Бобкова.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день пропажи на нем была предположительно светло-синяя камуфляжная куртка, черные или зеленые штаны, серая вязанная шапка.

Если вы знаете, где сейчас Игорь Шабельников, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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