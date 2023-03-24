В Новосибирске пропал 61-летний мужчина в синем камуфляже с усами и бородой

Мужчина ушел в неизвестном направлении. Фото: "Поисковый отряд ЛизаАлерт по Новосибирской области"
В Кировском районе Новосибирска пропал 61-летний Игорь Шабельников. Мужчину ищут с 24 марта. Он ушел в неизвестном направлении. Из особых примет — носит бороду и усы.
— Мужчина пропал, когда родные были на работе. Его видели на Немировича-Данченко. По возвращении домой пропавшего не обнаружили. Ранее не пропадал, — рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы «Лизы Алерт» Ольга Бобкова.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
В день пропажи на нем была предположительно светло-синяя камуфляжная куртка, черные или зеленые штаны, серая вязанная шапка.
Если вы знаете, где сейчас Игорь Шабельников, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер