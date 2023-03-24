Новосибирский юрист пояснила, может ли покупатель вернуть деньги за просроченный сертификат

По словам юриста, магазин обязан вернуть деньги за просроченный сертификат. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Новосибирска возмутилась политике одного из гипермаркетов который, по её словам, отказался принимать подарочные сертификаты на 10 тысяч рублей из-за истекшего срока действия. Женщина получила сертификаты в августе 2022 году. Потратить она их решила в феврале и уже в магазине узнала, что их срок действия истек в ноябре. Деньги, потраченные на покупку сертификатов, женщина также не смогла вернуть.

Сибирячка оставила гневный отзыв на «Флампе». По ее словам, она напрямую обратилась в гипермаркет, но как-то содействовать его сотрудники отказались.

— На наш вопрос о том, что человек, купивший эти сертификаты, просто подарил магазину деньги, женщина, сидевшая в центре обслуживания, с невозмутимым видом ответила: «Да. Здорово, не правда ли?» — сообщила сибирячка.

«Царьград Новосибирск» связался с юристом Ольгой Шуваловой, чтобы выяснить на чьей стороне в этом случае закон и, оказалось, что прав покупатель. По словам эксперта, подобные сертификаты являются доказательством аванса внесенного для получения товара в будущем.

— Условие об истечении срока действия сертификата напрямую противоречит закону «О защите прав потребителя»: пока продавец не передал покупателю товар или не оказал услугу, договор купли-продажи не считается исполненным. Покупатель может в любой момент отказаться от покупки и потребовать вернуть аванс, — подчеркнула Шувалова.

По сообщению Роспотребнадзор, договор купли-продажи считается заключенным только когда покупателю передан товар или оказана услуга. Отказ принять сертификат из-за окончания срока действия вполне можно расценивать как неосновательное обогащение со стороны магазина.

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