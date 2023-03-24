В Новосибирске загорелись бараки на улице Аэропорт: их тушили с автолестницы

В Новосибирске загорелись бараки на улице Аэропорт. Фото: ГУ МЧС по НСО
В Новосибирске загорелись бараки на улице Аэропорт. ЧП случилось вечером в пятницу, 24 марта. На месте работали пожарные.
— По оперативным данным во время тушения и разведки внутри здания людей не обнаружено. Чтобы справиться с крупным возгоранием пожарные задействовали высотную технику — автолестницу, — сообщили в областном МЧС.
Площадь пожара - 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по НСО
На то, чтобы потушить здание пожарным потребовалось около часа. Предварительная площадь пожара — 200 квадратных метров.
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