В Новосибирске загорелись бараки на улице Аэропорт: их тушили с автолестницы

В Новосибирске загорелись бараки на улице Аэропорт. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске загорелись бараки на улице Аэропорт. ЧП случилось вечером в пятницу, 24 марта. На месте работали пожарные.

— По оперативным данным во время тушения и разведки внутри здания людей не обнаружено. Чтобы справиться с крупным возгоранием пожарные задействовали высотную технику — автолестницу, — сообщили в областном МЧС.

Площадь пожара - 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по НСО

На то, чтобы потушить здание пожарным потребовалось около часа. Предварительная площадь пожара — 200 квадратных метров.

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