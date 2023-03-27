«Пришел покормить собаку»: В Новосибирске судят уроженца Берлина, до смерти избившего пьющего вдовца

Обвиняемый хотел забрать тощую собаку у пьющего хозяина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске начался суд над 28-летним уроженцем Берлина за смерть собутыльника после пьяной драки. Конфликт произошел 8 ноября 2022 года в частном доме на улице Почтовый лог.

По данным следствия, уроженец Берлина с российским паспортом вместе со своей женой пришел в гости к местному жителю, 51-летнему вдовцу. Раньше подсудимый не был знаком с хозяином дома. Однако нередко они с женой приходили на территорию дома, чтобы покормить собаку на привязи.

Согласно показаниям подсудимого, он увидел, что собака тощая и решил зайти с целью пристроить пса в добрые руки. Хозяин дома ничего не ответил, но впустил их. Внутри пара стала обсуждать пристройство животного. А 51-летний вдовец предложил сходить в магазин и купить алкоголя и закусок. Пара не отказалась.

– В ходе совместного распития спиртного у 28-летнего мужчины и потерпевшего возник конфликт на бытовой почве. По версии подсудимого, собака у потерпевшего была очень худая, а дома было не прибрано. Кроме того, восьмилетняя дочка была предоставлена сама себе. Известно, что ее мать умерла, а вдовец стал выпивать, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

В ходе ссоры 28-летний гость напал на хозяина и нанес ему не менее четырех ударов по голове руками. Также не менее 10 раз ударил жертву по рукам и туловищу тупым предметом. Восьмилетний ребенок находился при этом в соседней комнате. Хозяина дома госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой и переломами ребер. 30 ноября 51-летний потерпевший скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Суд арестовал 28-летнего мужчину.

- Подсудимый частично признал вину, отрицая нанесения тяжкого вреда здоровью. Ранее был неоднократно судим за хранение наркотиков, фиктивную постановку граждан на учет. Женат, имеет несовершеннолетнего ребенка. Дело рассматривают в суде, – сообщила старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

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