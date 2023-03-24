«Получается, мы им подарили деньги»: сибирячка пожаловалась на супермаркет, не вернувший ей 10 тысяч

Жительница Новосибирска пожаловалась на супермаркет, отказавшийся возвращать ей 10 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Новосибирска пожаловалась на супермаркет, отказавшийся возвращать ей 10 тысяч рублей. Претензия сибирячки заключалась в том, что она хотела использовать подаренный ей сертификат на покупки, у которого, как оказалось, истек срок годности.

— В августе 2022 нам были подарены подарочные карты в один из популярных супермаркетов на общую сумму 10 000 рублей. Пару недель назад решили ими воспользоваться, но оказалось, что активировать их нельзя, поскольку якобы срок их действия закончился в ноябре 2022. Обратились непосредственно в магазин, где нам отказались содействовать в этом вопросе, мол, сами виноваты, срок действия карт закончился. На наш вопрос «получается, что человек, купивший эти сертификаты, просто подарил вашему магазину деньги?» женщина, сидевшая в центре обслуживания, с невозмутимым видом ответила «да». Здорово, не правда ли? — написала сибирячка на платформе «Фламп».

Женщина обратилась в администрацию магазина с этим вопросом, однако там ей также не смогли помочь и отказались возвращать деньги. В ответ на жалобу девушки на «Флампе» магазин еще раз пообещал подробнее разобраться в случившемся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber