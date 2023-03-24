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НовостиОбщество24 марта 2023 14:50

«Получается, мы им подарили деньги»: сибирячка пожаловалась на супермаркет, не вернувший ей 10 тысяч

Сибирячка пожаловалась на супермаркет, не вернувший ей 10 тысяч
Галина СИМОНОВА
Жительница Новосибирска пожаловалась на супермаркет, отказавшийся возвращать ей 10 тысяч рублей.

Жительница Новосибирска пожаловалась на супермаркет, отказавшийся возвращать ей 10 тысяч рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Новосибирска пожаловалась на супермаркет, отказавшийся возвращать ей 10 тысяч рублей. Претензия сибирячки заключалась в том, что она хотела использовать подаренный ей сертификат на покупки, у которого, как оказалось, истек срок годности.

— В августе 2022 нам были подарены подарочные карты в один из популярных супермаркетов на общую сумму 10 000 рублей. Пару недель назад решили ими воспользоваться, но оказалось, что активировать их нельзя, поскольку якобы срок их действия закончился в ноябре 2022. Обратились непосредственно в магазин, где нам отказались содействовать в этом вопросе, мол, сами виноваты, срок действия карт закончился. На наш вопрос «получается, что человек, купивший эти сертификаты, просто подарил вашему магазину деньги?» женщина, сидевшая в центре обслуживания, с невозмутимым видом ответила «да». Здорово, не правда ли? — написала сибирячка на платформе «Фламп».

Женщина обратилась в администрацию магазина с этим вопросом, однако там ей также не смогли помочь и отказались возвращать деньги. В ответ на жалобу девушки на «Флампе» магазин еще раз пообещал подробнее разобраться в случившемся.

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