Стелу планируют установить на Бердском шоссе. Фото: мэрия Новосибирск
В Новосибирске на Бердском шоссе планируют установить стелу «Город трудовой доблести». С предложением выступила администрация Советского района.
Предполагается, что размер стелы составит 4*9 метра. Разместятся на ней сразу три надписи: «Город трудовой доблести», «Академгородок» и «Новосибирск».
По сообщению мэрии, с 29 марта по 11 апреля будут проводиться общественные обсуждения проекта размещения стелы. Принять участия в них смогут горожане, юрлица, предприниматели, общественники и экспертные организации.
Предложения, рекомендации и замечания по проекту принимается в форме электронного документа по электронному адресу infosovet@admnsk.ru в виде прикрепленного файла. Результаты обсуждения появятся на сайте мэрии 19 апреля.
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