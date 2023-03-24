Стелу планируют установить на Бердском шоссе. Фото: мэрия Новосибирск

В Новосибирске на Бердском шоссе планируют установить стелу «Город трудовой доблести». С предложением выступила администрация Советского района.

Предполагается, что размер стелы составит 4*9 метра. Разместятся на ней сразу три надписи: «Город трудовой доблести», «Академгородок» и «Новосибирск».

По сообщению мэрии, с 29 марта по 11 апреля будут проводиться общественные обсуждения проекта размещения стелы. Принять участия в них смогут горожане, юрлица, предприниматели, общественники и экспертные организации.

Предложения, рекомендации и замечания по проекту принимается в форме электронного документа по электронному адресу infosovet@admnsk.ru в виде прикрепленного файла. Результаты обсуждения появятся на сайте мэрии 19 апреля.

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