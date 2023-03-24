Терапевт рассказала, как помочь упавшему в обморок человеку

Важно придерживаться определенного порядка действий, чтобы не навредить человеку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Терапевт Ксения Иванова рассказала, как нужно себя вести, если кто-то на ваших глазах упал в обморок. Важно придерживаться определенного порядка действий, чтобы не навредить человеку.

Так, больного следует аккуратно положить на бок. Это необходимо, чтобы не запал язык или чтобы человек не захлебнулся рвотными массами.

Также нужно обеспечить приток свежего воздуха. Врач рекомендует открыть окно – в том случае, если инцидент произошел в помещении.

− Расстегните на пострадавшем одежду, отодвиньте толпу шагов на пять, − добавила Ксения Иванова в беседе с News.ru.

Обязательно нужно вызвать скорую помощь. А самому упавшему в обморок следует обратиться к врачу, чтобы выяснить причины резкого ухудшения состояния.

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