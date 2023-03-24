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НовостиОбщество24 марта 2023 14:03

Терапевт рассказала, как помочь упавшему в обморок человеку

Следует расстегнуть на нем одежду
Анастасия ХРОМЫХ
Важно придерживаться определенного порядка действий, чтобы не навредить человеку.

Важно придерживаться определенного порядка действий, чтобы не навредить человеку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Терапевт Ксения Иванова рассказала, как нужно себя вести, если кто-то на ваших глазах упал в обморок. Важно придерживаться определенного порядка действий, чтобы не навредить человеку.

Так, больного следует аккуратно положить на бок. Это необходимо, чтобы не запал язык или чтобы человек не захлебнулся рвотными массами.

Также нужно обеспечить приток свежего воздуха. Врач рекомендует открыть окно – в том случае, если инцидент произошел в помещении.

− Расстегните на пострадавшем одежду, отодвиньте толпу шагов на пять, − добавила Ксения Иванова в беседе с News.ru.

Обязательно нужно вызвать скорую помощь. А самому упавшему в обморок следует обратиться к врачу, чтобы выяснить причины резкого ухудшения состояния.

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