Лор объяснил, какие заболевания могут вызвать оголённые щиколотки весной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, чем опасны подвороты на джинсах или укороченные штаны, на которые переходят подростки с начала весны. По его словам, любые брюки или обувь, оголяющие щиколотку в холодное время, могут привести к серьёзным заболеваниям.

— Оголенные щиколотки и летние кроссовки в начале климатической весны сейчас являются показателем крутости у подростков и всевластия над погодой. Это совершенно неправильно и губительно для здоровья, — объяснил Зайцев в беседе с NEWS.ru. — Как правило, реагируют нижние носовые раковины и носоглотка. Подростки заполучают вазомоторный ринит, а если это ребенок 9–11 лет, то может обостриться воспаление носоглотки и расти аденоиды.

По словам врача, последствия не были бы такими губительными, если бы человек находился на улице с оголёнными щиколотками не более 5-10 минут. Но обычно дорога до школы или работы занимает не меньше часа, а это уже может привезти к серьезным последствиям.

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