Молодежный бренд поймал новосибирский интернет-магазин на контрафакте

Интернет-магазин должен выплатить более восьми миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Популярный новосибирский интернет-магазин обвинили в плагиате. Один из молодежных брендов обнаружил, что магазин без разрешения продает одежду с их логотипом.

Компания, которая базируется в Подмосковье и выпускает трендовые вещи, обратилась в суд. Она потребовала 17,4 миллиона рублей в качестве компенсации. Это двойная стоимость контрафактного товара, обнаруженного на сайте интернет-магазина.

− Суд в итоге удовлетворил эти требования ровно наполовину, постановив взыскать с интернет-магазина 8 716 505 рублей, − сообщает «Новая Сибирь».

Кстати, на новосибирский интернет-магазин не в первый раз подают в суд. Все из-за незаконного использования чужой интеллектуальной собственности.

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