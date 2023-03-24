Молодежный бренд поймал новосибирский интернет-магазин на контрафакте

Интернет-магазин должен выплатить более восьми миллионов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Популярный новосибирский интернет-магазин обвинили в плагиате. Один из молодежных брендов обнаружил, что магазин без разрешения продает одежду с их логотипом.
Компания, которая базируется в Подмосковье и выпускает трендовые вещи, обратилась в суд. Она потребовала 17,4 миллиона рублей в качестве компенсации. Это двойная стоимость контрафактного товара, обнаруженного на сайте интернет-магазина.
− Суд в итоге удовлетворил эти требования ровно наполовину, постановив взыскать с интернет-магазина 8 716 505 рублей, − сообщает «Новая Сибирь».
Кстати, на новосибирский интернет-магазин не в первый раз подают в суд. Все из-за незаконного использования чужой интеллектуальной собственности.
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