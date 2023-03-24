Депутат Госдумы от Новосибирска Иванинский показал, как живут бойцы в зоне СВО

Депутат Госдумы от Новосибирской области Олег Иванинский отправился на Донбасс с гуманитарной миссией. Фото: vk.com/oleg.ivaninskiy

Депутат Госдумы от Новосибирской области Олег Иванинский отправился на Донбасс с гуманитарной миссией. Он уже не впервой отправляется в зону специальной военной операции, чтобы помочь бойцам и местным жителям.

В этот раз помощь также доставили не только в тыл, но и на передовую. Волонтеры также смогли ознакомиться с условиями, в которых живут военнослужащие, в том числе — уроженцы Новосибирской области.

— Привезли бойцам «гуманитарку». По понятным причинам не называю место и не показываю лиц. Вот в таких землянках и отдыхают наши ребята во время затишья, — написал Олег Иванинский на своей странице Вконтакте.

Землянки, которые заснял Иванинский, выглядят добротными и чистыми. Порядок там стараются поддерживать сами бойцы.

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