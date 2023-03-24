Более 17 тысяч тонн дикоросов собрали в регионах Сибири в 2022 году

В регионах Сибири в 2022 году собрали более 17 тысяч тонн дикоросов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионах Сибири в 2022 году собрали более 17 тысяч тонн дикоросов. Речь идет об урожае грибов, ягод, орехов и лекарственных трав.

Всего в России объем заготовки дикоросов вырос на 14,1% до 22 тысяч тонн. Об этом сообщает InfoPro54 со ссылкой на пресс-службу «Рослесинфорга».

− Традиционно, больше всего дикоросов собирают и заготавливают в Сибири и на Дальнем Востоке – 17,1 тысячи тонн и 4,6 тысячи тонн соответственно, что составляет 98% от общего показателя сборов дикорастущих растений в прошлом году, − отметил директор организации Павел Чащин.

Особенно богатым получился урожай орехов. Было собрано 19,2 тысячи тонн плодов. Примечательно, что объемы заготовки орехов выросли на 16% в 2022 году. Основным поставщиком была Сибирь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber