В Новосибирске на проходной «Элсиб» запретят парковку с апреля

Парковку у проходной машиностроительного завода запретят с 12 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на проходной машиностроительного завода «Элсиб» с 12 апреля запретят парковаться. К этому времени там установят соответствующие дорожные знаки. Водителям, решившим припарковаться после введения запрета, придется забирать свои машины на штрафстоянках.

— Ограничение вводится на территории проезда от улицы Сибиряков-Гвардейцев до административного здания по адресу: улица Сибиряков-Гвардейцев, 56, к. 2, — сообщили в мэрии.

В муниципалитете пояснили, что парковку у проходной «Элсиб» запретили, чтобы обеспечить проезд к территории завода для грузового транспорта.

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