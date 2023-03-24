В Новосибирске 3-летнего мальчика ударило качелями по лицу на прогулке в детском саду

3-летнего мальчика ударило по лицу качелями.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в частном детском саду пострадал 3-летний мальчик. Ребенка ударило качелями по лицу во время прогулки. Инцидент случился 21 марта. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.
— Следственным отделом по Кировскому району СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — пояснили в КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.
В ходе проверки следователям предстоит выяснить соответствовали ли предоставляемые садиком услуги требованиям безопасности.
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