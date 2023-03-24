На Октябрьском мосту в Новосибирске ограничат движение транспорта до конца 2023 года

Ограничение будет действовать с 13 апреля по 30 декабря 2023 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцев предупредили о введении временного ограничения движения транспорта по Октябрьскому мосту. Проект постановления опубликован на сайте мэрии Новосибирска.

Речь идет об участке от дамбы Октябрьского моста до здания по улице Большевистской, 43/1. Там сузят проезжую часть.

Ограничение будет действовать с 13 апреля по 30 декабря 2023 года. Причина в ремонте Октябрьского моста.

− Обществу с ограниченной ответственностью «Специальное и Транспортное Строительство» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, − указано в проекте постановления.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на Октябрьском мосту в Новосибирске начали ремонтировать тротуарную консоль.

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