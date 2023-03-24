Юных новосибирцев приглашают пойти учиться на авиастроителей и летчиков

Бесплатная юношеская планерная школа имени Рыцарева открылась десять лет назад. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области ищут подростков, желающих пойти учиться на авиастроителей и летчиков. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Юных новосибирцев приглашают в школу при СибНИА. Бесплатная юношеская планерная школа имени Рыцарева открылась десять лет назад. Там принимают подростков с 12 до 16 лет для первоначального летного, конструкторского и инженерно-технического обучения.

Обучение длится два года. Программа по традиции делится на теоретическую и практическую части. Первая подразумевает ознакомление с историей авиации, конструкцией планера и так далее. Вторая − ремонт авиатехники, первые пробежки и подлеты на планере.

− В целях дистанционного обучения по теоретической части образовательной программы отрыта онлайн-школа, где воспитанники обучаются самостоятельно по специальному учебному плану, после успешных очных экзаменов допускаются к наземной подготовке и практическим занятиям на аэродроме, − говорится на сайте правительства.

Примечательно, что за 10 лет школа выпустила более 800 воспитанников.

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