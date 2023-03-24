Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 11:16

В Новосибирской области мигрант за год совершил 95 краж

Сейчас в его деле разбирается суд
Надежда КАСЬЯНОВА
Мигрант за год совершил 95 краж.

Мигрант за год совершил 95 краж.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области один мигрант за прошлый год совершил 95 краж и телефонных мошенничеств. Его преступная деятельность составила седьмую часть от всех преступлений в регионе, совершенных иностранцами за 2022 год. Об этом РБК Новосибирск сообщили в областной прокуратуре.

— В июне дело по обвинению его и еще 13 участников преступной группы направлено в суд, — рассказали в ведомстве.

Напомним, что за период с января по сентябрь 2022 год в Новосибирской области мигранты совершили 464 преступления, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего же в регион за это время приехало около 850 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber