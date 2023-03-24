В Новосибирской области мигрант за год совершил 95 краж

Мигрант за год совершил 95 краж. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области один мигрант за прошлый год совершил 95 краж и телефонных мошенничеств. Его преступная деятельность составила седьмую часть от всех преступлений в регионе, совершенных иностранцами за 2022 год. Об этом РБК Новосибирск сообщили в областной прокуратуре.

— В июне дело по обвинению его и еще 13 участников преступной группы направлено в суд, — рассказали в ведомстве.

Напомним, что за период с января по сентябрь 2022 год в Новосибирской области мигранты совершили 464 преступления, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего же в регион за это время приехало около 850 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.

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