В Новосибирске вынесли приговор адвокату за мошенничество на 270 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске вынесли приговор адвокату за мошенничество на 270 тысяч рублей. В этой схеме все изначально пошло в обход закона: эти деньги должны были стать взяткой за свободу одного из ее подзащитных, но адвокат решила присвоить крупную сумму себе.

— В октябре 2021 года защитнику было предложено передать взятку должностному лицу с целью избежать уголовной ответственности фигуранту по одному из уголовных дел и оказать помощь в возврате изъятого имущества в ходе обыска, — сообщили в областной прокуратуре. — Адвокат сумму более 270 тысяч рублей для последующей передачи в качестве взятки должностному лицу. Но делать этого адвокат была не намерена, и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Женщину обвинили в мошенничестве по статье 159 УК РФ. Суд признал ее виновной и дал два года условно.

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