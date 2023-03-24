На Октябрьском мосту в Новосибирске начали ремонтировать тротуарную консоль

В Новосибирске рабочие начали ремонтировать тротуарную консоль на Октябрьском мосту. Фото: СпецТрансСтрой
В Новосибирске рабочие начали ремонтировать тротуарную консоль на Октябрьском мосту. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».
Гендиректор компании Сергей Арапов отметил, что работы ведутся по направлению с правого берега на левый. Рабочие демонтируют слабый бетон консоли, а также перильное и парапетное ограждение.
После этого нужно будет усилить тротуарную консоль, смонтировать новые опоры освещения, установить перила и дорожное ограждение.
− Чтобы не парализовать движение по мосту, принято решение выполнять полный комплекс работ на небольшой захватке длиной 100 метров и после этого переходить на следующие 100 метров, − отметили в компании.
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