В районах Новосибирской области ищут юных авиастроителей и летчиков

Юных новосибирцев приглашают пойти учиться на авиастроителей и летчиков. Фото: правительство НСО

Юных новосибирцев приглашают пойти учиться на авиастроителей и летчиков. Власти Новосибирской области уделяют особое внимание подготовке специалистов для авиационной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дело в том, что авиаотрасль была и остается знаковым направлением развития, а также точкой роста экономики Новосибирской области. На выездном совещании с участием губернатора Андрея Травникова директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина Владимир Барсук рассказал, как можно увлечь молодежь авиацией.

В СибНИА работает бесплатная юношеская планерная школа имени В.М. Рыцарева. Учреждение было открыто десять лет назад. Там принимают детей с 12 до 16 лет для первоначального летного, конструкторского и инженерно-технического обучения.

В ходе практических занятий юным новосибирцам предлагают попробовать свои силы в ремонте авиационной техники, пробежках и подлетах на планере. Не обходится и без теоретической подготовки, на которой рассказывают об истории авиации, эксплуатации авиатехники и так далее.

За 10 лет школа выпустила более 800 воспитанников. В соответствии со статистикой, 10-15% выпускников поступают в летные военные и гражданские учебные заведения. Примерно 20% идут в профильные авиационные высшие учреждения.

В институте авиации используют разные формы взаимодействия с молодежью. Например, в 2023 году удалось открыть новое направление – проект «Кибердром», организованный по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ. Цель проекта заключается в создании эффективной системы подготовки молодых кадров для цифровой промышленности, а также стимулировании интереса молодежи к инженерной профессии и авиастроению.

Губернатор Андрей Травников отметил, что правительство готово к плодотворной работе вместе со специалистами СибНИА.

− Мы стимулируем совместные научные, технологические разработки. Есть два направления программ – по линии минпромторга и по линии миннауки. И там, и там есть меры поддержки, направленные на развитие внутрирегиональной кооперации, связей между научными, производственными, образовательными организациями, институтами Академгородка в работе над конкретными проектами, − подчеркнул глава Новосибирской области.

Андрей Травников добавил, что при разработке новой технологии можно получить поддержку от одного или другого министерства.

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