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НовостиОбщество24 марта 2023 10:42

Сибирячка оплатила 76 штрафов за нарушение ПДД, лишившись новенькой «Лады»

Женщина отдала свыше 100 тысяч рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Сибирячка оплатила 76 штрафов за нарушение ПДД, лишившись новенькой «Лады».

Сибирячка оплатила 76 штрафов за нарушение ПДД, лишившись новенькой «Лады».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Алтайского края накопила 76 штрафов на сумму свыше 100 тысяч рублей. Платить по счетам сибирячка не спешила. В дело вмешались судебные приставы.

Автомобиль должницы, проживающей в Камне-на-Оби, сотрудники ФССП остановили в Барнауле. Машину сибирячки, «Ладу Весту» 2021 года, приставы арестовали, пишет Amic.ru.

Женщине объяснили, что если она не погасит долг, машину спустят на торгах, чтобы погасить задолженность. На сибирячку эта мера подействовала. Она в полном объеме заплатила нужную сумму. Поэтому легковушку ей вернули.

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