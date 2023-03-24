В Новосибирской области потеплеет до +11 на выходных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области на этих выходных потеплеет до +11 градусов. По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, погода ожидается пасмурная и дождливая. В утренние часы и ночью будет сильная гололедица и туман.

— В субботу, 25 марта, ночью температура воздуха опустится до -1…-6 градусов, местами до -11 градусов. Днем потеплеет до +5…+10 градусов. В воскресенье, 26 марта, плюсовая температура ожидается и в ночные часы до -3…+2 градусов, днем — до +6…+11 градусов, — рассказали синоптики.

В самом Новосибирске будет немного холоднее. Ночью в субботу температура опустится до -5…-8 градусов. Днем потеплеет до +5…+7 градусов. В воскресенье будет еще теплее. Ночью до -1…+1 градуса, днем — +6…+8 градусов.

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