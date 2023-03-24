В новом учебном году Инженерный лицей получит дополнительный корпус

В дополнительном корпусе для Инженерного лицея НГТУ продолжается ремонт. Фото: Мэрия Новосибирска

В дополнительном корпусе для Инженерного лицея НГТУ продолжается ремонт. Завершить работы можно будет к концу лента, чтобы с 1 сентября дети могли начать учиться. Ход работ проконтролировал мэр города Анатолий Локоть.

— Здание на улице Выставочной, 28 — один примеров работы по созданию допмест в уже функционирующих школах. Ранее это был один из двух корпусов детского сада, который стал невостребованным. В нём оставалось всего 12 ребятишек, их перевели в основной корпус. Здание сада решено было передать Инженерному лицею НГТУ, провести капитальный ремонт и разместить в нем начальные классы лицея. Таким образом, мы получим 260 дополнительных школьных мест. Стоимость одного места — чуть более 300 тысяч рублей. При этом, если мы строим новую школу, затраты на создание одного места по нынешним расценкам составляют около 2 миллионов рублей, — отметил мэр Анатолий Локоть. — На капремонт здания направлено 63 миллиона рублей из бюджета Новосибирской области при софинансировании городского бюджета. Кроме того, 15 миллионов рублей из муниципальных средств направлены на оснащение и оборудование школы.

Завершить работы можно будет к концу лента. Фото: Мэрия Новосибирска

Необходимость в дополнительных местах у лицея возникла давно. Ведь количество учеников почти в два раза превышает проектную вместительность здания. Сейчас там учится почти тысяча человек, а рассчитана школа на 600. Детям приходится учиться в две смены.

В перспективе в новый корпус планируется перевести все начальное звено лицея. Там оборудуют лаборатории, кабинеты иностранного языка, музыки, небольшой спортзал, кухню и обеденный зал на 80 мест. На прилегающей территории планируется обустроить спортплощадку.

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