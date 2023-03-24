Совкомбанк начал проводить электронные сделки по ипотеке на вторичном и первичном рынке между физическими лицами

Фото: Иван МАКЕЕВ

Совкомбанк расширил действие сервиса онлайн-сделок по ипотеке: оформление ипотечных сделок без личного присутствия возможно при покупке жилья на вторичном и первичном рынках с продавцами-физическими лицами.

Сама сделка проходит в полностью удаленном формате - все участники находятся в удобном месте без привязки к определенному региону или отделению банка. Это важное преимущество в сравнении с другими банковскими сервисами электронных ипотечных сделок с продавцами-физлицами, когда требуется личное присутствие участников.

Электронная сделка позволяет дистанционно и в течение одного дня подписать документы между всеми участниками сделки: банком, заемщиком и продавцом, а также отправить документы на регистрацию в Росреестр.

Для проведения удаленной сделки по ипотеке на вторичном рынке требуется посетить любой офис банка лишь раз - чтобы банк идентифицировал клиентов, при необходимости открыл счет и выпустил усиленную квалифицированную подпись (УКЭП)

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*Проведение онлайн-сделки возможно только при условии оформления заемщиком услуги «Электронная регистрация».