В Новосибирске пройдут испытания импортозамещенного самолета Superjet-100. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске пройдут испытания импортозамещенного самолета Superjet-100. Их проведут в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина. Результаты этих испытаний должны будут показать эффективность эксплуатация самолета в соответствии с требованиями авиационных правил.

— Работы у предприятия по всем направлениям достаточно много — это и поддержание ресурса тех самолётов, на которых мы сегодня летаем, в том числе «Superjet»; это и восстановление исторической техники — славных машин, на которых сегодня летают любители и обучаются курсанты военных училищ; ну и, конечно, перспективные направления. Речь идёт не только об импортозамещении, решении задач текущего дня, но и о производстве принципиально новых машин, о поиске даже не технологий, а новых принципов поведения летательного аппарата в воздухе, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

С самолетами Superjet новосибирский институт работает с 2007 года. Для предстоящий испытаний местные специалисты разработали автоматизированную систему управления.

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