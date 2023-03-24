Прокуратура раздала новосибирцам изъятую одежду и обувь на 14 миллионов рублей

Нуждающимся передали одежду и обувь на 14 миллионов рублей. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирской области сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры передала людям, попавшим в трудную жизненную ситуации, изъятую одежду и обувь на сумму более 14 миллионов рублей.

— С 2019 года на границе было изъято около 39 тысяч единиц незаконно ввезенной одежды и обуви, а также продуктов питания длительного хранения. Собственники товара на изъятое имущество права не заявили, тогда транспортные прокуроры обратились в суд, чтобы обратить изъятое в собственность РФ, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Одежду и обувь проверили в лаборатории и убедились в их качестве и безопасности. После таможенники совместно с правоохранителями передали свыше 7 тысяч единиц одежды нуждающимся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber