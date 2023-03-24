Средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области выросла на 12% за 2022 год

Доход госслужащих в 2022 году в Новосибирской области вырос на 12% по сравнению с 2021 годом. Фото: Даниил ОПАРИН

Доход госслужащих в 2022 году в Новосибирской области вырос на 12% по сравнению с 2021 годом. Так, их средний месячный заработок составил 51 тысячу рублей. Доклад с данными опубликовали на сайте Новосибирскстата.

- Самая высокая зарплата среди бюджетников соцсферы - у сотрудников, работающих в области искусства и организации развлечений - 53 тысячи рублей, и в здравоохранении - 52 тысячи рублей. Меньше всех получают в сфере дошкольного образования - 35 тысяч рублей, – сказано в документе.

По данным статистики, больше всех получают бюджетники, которые трудятся в организациях федеральной формы собственности - 65 тысяч рублей. Речь о сотрудниках научных центров, исследовательских институтов, фондов или академий.

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