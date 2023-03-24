Владелец стаффов, напавших на парня с девушкой в Новосибирске, написал на пострадавших заявление

Владелец стаффов, напавших на парня с девушкой, написал на пострадавших заявление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске молодая пара, на которых напали два стаффа, написали заявление в полицию. Напомним, что ЧП произошло 17 марта, когда молодые люди вместе со своим корги Жорой гуляли на улице. В итоге от укусов бойцовых собак серьезно пострадал домашний любимец и его хозяин.

— В полицию поступило заявление от женщины 1990 года рождения о нанесении телесных повреждений её собаке. Также заявление поступило от второго владельца собаки 1991 года рождения о причинении ему телесных повреждений собаками. Встречное заявление поступило и от владельца собак 2005 года рождения, — рассказали в региональном МВД.

В полиции пояснили, что пострадавшему молодому человека выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. По ее итогам в зависимости от степени причинённого вреда будет принято соответствующе процессуальное решение.

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