Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 марта 2023 9:20

Владелец стаффов, напавших на парня с девушкой в Новосибирске, написал на пострадавших заявление

Девушка и парень также написали заявление на владельца собак
Надежда КАСЬЯНОВА
Владелец стаффов, напавших на парня с девушкой, написал на пострадавших заявление.

Владелец стаффов, напавших на парня с девушкой, написал на пострадавших заявление.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске молодая пара, на которых напали два стаффа, написали заявление в полицию. Напомним, что ЧП произошло 17 марта, когда молодые люди вместе со своим корги Жорой гуляли на улице. В итоге от укусов бойцовых собак серьезно пострадал домашний любимец и его хозяин.

— В полицию поступило заявление от женщины 1990 года рождения о нанесении телесных повреждений её собаке. Также заявление поступило от второго владельца собаки 1991 года рождения о причинении ему телесных повреждений собаками. Встречное заявление поступило и от владельца собак 2005 года рождения, — рассказали в региональном МВД.

В полиции пояснили, что пострадавшему молодому человека выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. По ее итогам в зависимости от степени причинённого вреда будет принято соответствующе процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber