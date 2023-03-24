В Центральном районе Новосибирска ограничили проезд для транспорта на двух улицах

В Новосибирске ввели временное ограничение движения транспорта на двух улицах Центрального района.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске ввели временное ограничение движения транспорта на двух улицах Центрального района. Оно начало действовать с 24 марта.
Как сообщили в мэрии Новосибирска, улицу Мичурина сузили на восемь метров, а улицу Ядринцевскую – на три метра. Проезд ограничен в районе малоэтажного жилого дома по адресу Ядринцевская, 35.
− Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» работ по устранению просадки, − объяснили в муниципалитете.
Это продлится до 7 апреля. Водителей призвали быть внимательными и руководствоваться знаками и информационными щитами.
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