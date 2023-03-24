В Новосибирском зоопарке открыли доступ к вольеру Герды и ее медвежат

Новосибирцы наконец-то смогут своими глазами увидеть двух медвежат, родившихся у Герды. Фото: Елена Черненко
Новосибирцы наконец-то смогут своими глазами увидеть двух медвежат, родившихся у Герды. А все потому, что Новосибирский зоопарк имени Шило открыл доступ к вольеру счастливой семейки. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.
− Открыли доступ к вольеру Герды и малышей. И приглашаем вас приходить и увидеть маленьких медвежат, − написали в группе зверинца в социальной сети «ВКонтакте».
Также в зоопарке сообщили о том, что бурые медведи пробудились после зимней спячки. За ними тоже можно понаблюдать.
Напомним, белая медведица Герда стала мамой в 20-тых числах декабря. С тех пор малыши находятся вместе с ней в одном вольере. А папу Кая временно переселили в отдельные «апартаменты».
10 марта Герда впервые вывела пушистых крошек на прогулку. Медвежата ни на шаг не отходили от заботливой мамы.
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