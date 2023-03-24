«Пламя вырывается из окон»: в Новосибирске на улице Никитина загорелся двухэтажный деревянный дом

В Новосибирске на улице Никитина загорелся двухэтажный деревянный барак. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на улице Никитина загорелся двухэтажный деревянный барак. Пожар случился днем в пятницу, 24 марта. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— На улице Никитина загорелся двухэтажный деревянный барак, который на днях был расселён. Языки пламени вырываются из окон второго этажа, весь чердак в дыму, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Изнутри пламя охватило дом. Фото: vk.com/act54

В областном МЧС ЧП пока не прокомментировали. Судя по снимкам, сделанных очевидцами, пламя уже полностью охватило дом изнутри, огромный столб дыма виден издалека.

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