«Пламя вырывается из окон»: в Новосибирске на улице Никитина загорелся двухэтажный деревянный дом

В Новосибирске на улице Никитина загорелся двухэтажный деревянный барак.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске на улице Никитина загорелся двухэтажный деревянный барак. Пожар случился днем в пятницу, 24 марта. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
— На улице Никитина загорелся двухэтажный деревянный барак, который на днях был расселён. Языки пламени вырываются из окон второго этажа, весь чердак в дыму, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Изнутри пламя охватило дом. Фото: vk.com/act54
В областном МЧС ЧП пока не прокомментировали. Судя по снимкам, сделанных очевидцами, пламя уже полностью охватило дом изнутри, огромный столб дыма виден издалека.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер