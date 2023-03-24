В Новосибирской области будут судить шесть групп похитителей автомобилей

В Новосибирске под суд пойдут шесть банд за хищение автомобилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирске шесть преступных банд организовали незаконный бизнес по перепродаже ворованных, но востребованных на рынке автомобилей. Как сообщает «ЧС-инфо», следователи территориальных отделов новосибирской полиции за пять месяцев 2022 года завершили расследование по шести уголовным делам.

В шесть групп входили мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, их деятельность осуществлялась параллельно, друг с другом участники разных групп знакомы не были.

Преступники находили владельцев авто, наблюдали за ними и фиксировали момент, когда автомобиль можно будет проще всего украсть. После кражи они увозили машину на заранее подготовленную стоянку, устанавливали поддельные номера, удаляли наклейки, меняли детали и стекла, а затем продавали.

Преступные группы не были связаны, однако действовали по определенным канонам, использовали похожие техники совершения краж и специальное оборудование: ретрансляторы, радиостанции, глушители, сканеры.

Всё началось в сентябре 2021 года, с кражи «Ленд Крузера» за полтора миллиона рублей. Как отмечают следователи, через пару месяцев заявлений стало больше, появились подобные факты в пяти районах города.

Порой полицейские работали даже ночами, чтобы вычислить злоумышленников, изучали маршруты их передвижения, устраивали засады.

Выяснилось, что банда сначала украла «Ленд Крузер», а затем разобрала на запчасти в гараже. Преступников задержали, когда они хотели продать детали, и отправили в СИЗО.

На сегодняшний день удалось установить, что эти группы похитителей украли более 50 автомобилей на территории региона. В Ленинском районе нашли еще не разобранные «ВАЗ-2112», «Ниссан Цефиро», «Тойоту Спринтер».

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье о краже в крупном размере с незаконным проникновением. Скоро перед судом предстанут 15 участников группы.

На данный момент в Новосибирске в среднем похищают по 20 автомобилей в месяц. Однако обстановка улучшается. Количество краж машин уменьшилось за год с 403 до 260. Доля раскрываемости подобных преступлений выросла более чем на 18 %.

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