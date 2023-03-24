«Бабули ей носили мисочки»: новосибирцы вылечат раненую сову, найденную на теплотрассе в Омске

Сову в теплотрассе нашли бездомные. Фото: Предоставлено волонтерами

Новосибирцы вылечат раненую сову, найденную на теплотрассе в Омске. Инцидент случился 23 марта возле улицы 21-я амурская в Омске.

- Утром бездомные обнаружили раненую сову в теплотрассе, которая застряла между трубами. Она не могла взлететь, видимо, охотилась за крысами и повредила лапу. Местные бабули носили сове мисочки с курицей и макаронами. Мы связались с орнитологами. Нам посоветовали дать мелких куриных желудков, – сообщила КП-Новосибирск волонтер приюта «Зооспас» в Омске Наталья.

Зоозащитники забрали птицу домой и стали искать транспорт, чтобы доставить сову в Новосибирск. Неясыть решили передать в Новосибирский центр помощи диким животным.

- Десятки людей откликнулись, мы уже сегодня нашли авто, и к вечеру птица будет в новосибирской клинике. Это уже не первый случай, однажды лебедя спасали, – рассказала волонтер Наталья.

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