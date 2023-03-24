«Достал пистолет и пригрозил убийством»: в Новосибирске 18-летний парень, напавший на сотрудницу банка, предстанет перед судом

В Новосибирске будут судить 18-летнего парня, напавшего с пистолетом на сотрудницу банка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске перед судом предстанет 18-летний житель Забайкальского края. Его обвиняют в разбойном нападении на сотрудницу банка. Об этом в пятницу, 23 марта, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

– Следствие и суд установили, что 8 ноября 2022 года молодой человек пришел в отделение банка на улице Зорге, 269. Он подошел к операционному окну, за которым находилась сотрудница. Злоумышленник достал из кармана пистолет и записку. В тексте было требование передать ему деньги, – говорится в сообщении прокуратуры.

В тексте также было сказано, что в случае невыполнения требований, он убьет сотрудницу. Женщина под дулом пистолета успела сообщить другим сотрудникам банка о необходимости нажатия тревожной кнопки. После этого парень сбежал из банка.

Уголовное дело в отношении злоумышленника рассмотрит Кировский районный суд.

Парню светит срок до 10 лет лишения свободы.

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