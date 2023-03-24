Во время школьных каникул в Новосибирске резко увеличиваются кражи с участием детей и подростков

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Весенние каникулы в большинстве школ Новосибирской области начнутся в понедельник 27 марта, но некоторые учебные заведения уже отдыхают. Как и ожидалось, прогнозируемый всплеск детской преступности случился. Только за вчерашний день «гвардейцами» за совершение хищений из магазинов были задержаны семеро несовершеннолетних - две девочки и пять мальчишек в возрасте от 11 до 14 лет.

13-летняя девчушка без оплаты пыталась вынести из магазина баночку крема стоимостью 210 рублей, 11-летняя - несколько жевательных резинок, примерно на 100 рублей.

Мальчишки воровали продукты питания и напитки. В числе похищенного дважды встречались сытные японские пирожки - онигири, кола и лимонад, напитки-энергетики, сэндвичи и шоколад. Соответственно, была больше и сумма ущерба, причиненного этими кражами, - от 700 рублей.

Во всех случаях задержаний на место происшествия вызывались родители пойманных на воровстве детей, и взрослые, как правило, принимали предложение администраций магазинов и оплачивали стоимость украденного. А вот мамы и папы, не справляющиеся с вступившими на криминальный путь детьми, сами настаивали на вызове полиции. В итоге из семи задержанных вчера сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ несовершеннолетних двое неоднократно уличенных в воровстве ранее были переданы правоохранителям.