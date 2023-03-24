В Новосибирской области за год выросло количество миллиардеров

В Новосибирске увеличилось количество миллиардеров. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области за год резко увеличилось число миллиардеров. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказала глава отдела Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Ирина Демиденко.

По одному из видов налоговых деклараций, количество миллионеров в Новосибирской области выросло на 24 % – до 44 тысяч человек. Число миллиардеров тоже подскочило – с 19 до 27 человек. Максимальный задекларированный в прошлом году доход – 9,79 миллиарда рублей.

При этом по другим декларациям от работодателей цифры отличаются: по словам Ирины Демиденко, к 27 миллионерам можно прибавить еще 28 человек. Всего в Новосибирской области 52 миллиардера.

Чаще всего новосибирцам удается разбогатеть из-за бизнеса – продажи ценных бумаг и долей в организациях. Наибольшее число богачей проживает в Центральном районе Новосибирска.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Новосибирская область заняла третье место в Сибири по количеству миллионеров.

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