СГУПС приглашает на День открытых дверей в Новосибирске

Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Уважаемые абитуриенты - школьники и учащиеся техникумов, а также родители!

Сибирский государственный университет путей сообщения с 90-летней историей приглашает вас в субботу, 25 марта, в 14.00 на День открытых дверей.

Вас ожидает много интересного: вы познакомитесь с востребованными специальностями и направлениями подготовки, сможете поговорить с руководством вуза, ответственным секретарем приемной комиссии, деканами и преподавателями, услышать рассказы студентов о факультетах, о жизни и учебе в СГУПСе, насладиться творческими номерами. Вас ждут экскурсии по учебно-лабораторной базе факультетов. Вы получите ответы на все актуальные вопросы по поступлению, узнаете, какие важные акценты надо сделать абитуриенту в 2023 году при подготовке к сдаче ЕГЭ и выборе экзаменов, чтобы точно поступить!

На память о встрече получите замечательные подарки, которые вам пригодятся!

Вас ждут, приходите!

г. Новосибирск, ост. «Горбольница»,

ул. Дуси Ковальчук, 191,

3-й этаж главного корпуса СГУПСа

тел.: (383) 328-04-72, 328-05-85, 328-03-06

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