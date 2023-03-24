Аналитик спрогнозировал спад продаж недвижимости в Новосибирске на 15-20%

Аналитик дал прогноз по рынку недвижимости в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Независимый аналитик Сергей Николаев дал прогноз по рынку недвижимости в 2023 году. По его мнению, доступность квартир на первичном рынке снизится. Об этом он сообщил КП-Новосибирск.

- В этом году объем продаж уже снижается, по итогам года спад составит 15-20%. Цены на квартиры снижаются, но процентная ставка по ипотеке растёт быстрее. Поэтому брать ипотеку становится все невыгоднее. Однако, если вы сидите с живыми деньгами, вам есть смысл ждать, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Николаев.

По словам эксперта, ипотека на индивидуальные дома - сегмент рынка, который вырос на 300% за 2022 год. Рост не останавливается. Это связано, по мнению Николаева, с решениями правительства в сфере деревянного домостроения, промышленной и жилищной ипотеках.

Самый выгодный вариант в настоящий момент, уверен аналитик, - сельская ипотека. Внутри самого Новосибирска земли под «свои» дома нет, купить недвижимость в Новосибирском районе в ипотеку, говорит Николаев, дешевле всего.

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