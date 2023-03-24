Новый мэр Бурдин пообещал переехать в Бердск из Новосибирска

Мэр Бердска планирует переехать из Новосибирска. Фото: пресс-служба правительства НСО.

Новый мэр Бердска Роман Бурдин сообщил, что планирует переехать из Новосибирска в город по месту работы. Об этом он заявил на сессии горсовета в среду, 23 марта, сообщает «Бердск-Онлайн».

– Я уже принял решение: я планирую стать бердчанином. Единственное, что мне понадобится какое-то время на то, чтобы подобрать здесь жилье, – пообещал Бурдин.

Выбирать жильё мэр будет поближе к мэрии – он собирается ходить на работу пешком.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как выбирали лучшего кандидата. 6 претендентов протестировали на знание законов, а затем представили комиссии свои проекты по развитию уровня жизни бердчан. Половина кандидатов тест не прошли. Из оставшихся лучший проект развития представил замминистра региональной политики НСО Роман Бурдин.

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